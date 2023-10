Quartiere Marina di Sotto e la "sosta creativa"

E’ una situazione alquanto strana, in relazione ad alcuni parcheggi, quella nel quartiere Marina di Sotto a San Benedetto nei pressi del supermercato vicino a piazza Enzo Tortora: a notarla, ma per i più, evidenti nella zona, non è certamente una novità, è Giorgio Panichi referente della lista Rinascita Sambenedettese: "Con grande disappunto ho constatato che molti dei parcheggi nella stessa piazza e nelle vie limitrofe, via del Tiziano, del Perugino, e altre, hanno dei parcheggi privati, o almeno così sembrano. In alcuni c’è scritto proprietà privata, con dei dissuasori di parcheggio ad uso esclusivo dei residenti. Esiste anche un ingresso per parcheggi sotterranei senza l’apposito cartello di passo carraio del Comune. Altri – prosegue Panichi – hanno il cartello e pagano la tassa. Ma la cosa che più crea confusione al cittadino è che davanti a questi posti con la scritta proprietà privata esiste una linea bianca, che dovrebbe significare parcheggio, come in altre vie della città. Possibile che qualche vigile o qualcuno del comitato di quartiere Marina di Sotto non abbia mai notato questa situazione? C’è’ da dire che seppur in modo diverso, ci sono altre cose strane nell’ambito dei parcheggi – evidenzia Panichi – esiste in tutta la città. Tempo fa ho anche scritto al sindaco, che esprimeva soddisfazione per la realizzazione della pista ciclo pedonale in via Gino Moretti, sopra l’Albula, bella cosa e anche lodevole, ma ho fatto notare che quei parcheggi sono sempre occupati dai residenti di via Moretti e pertanto questa amministrazione pur facendo una cosa utile, punisce l’automobilista che arriva al centro. Sarebbe utile regolamentare con il disco orario, come purtroppo, solo in una parte di via De Gasperi.

Stefania Mezzina