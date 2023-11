Quartiere Marina, le richieste dei residenti

Il nuovo movimento PartecipAzione sorto a Massignano sta animando la discussione politica, evidenziando questioni irrisolte. Questa volta porta alla ribalta il popoloso quartiere di Marina di Massignano, con circa 400 abitanti dei 1600 dell’intero comune, dove l’accordo di programma è scaduto lo scorso anno e molti servizi non sono stati realizzati dal Comune. "Le uniche strutture di servizio esistenti sono state create da lungimiranti imprenditori privati (Palestra, Piscine, Hotel, Asilo nido) ma i servizi di base per la popolazione sono inesistenti – affermano i membri del sodalizio - E’ possibile che a 15 anni dalla nascita di Marina di Massignano non si sia progettato e realizzato niente? E’ confortevole vivere in un bel territorio, a due passi dal mare, dove ci sono solo abitazioni? Eppure i cittadini che vi risiedono, hanno diritto non solo di riposare in casa, ma anche di uscire senza rischiare di essere investiti dalle auto, necessitano di spazi verdi, di luoghi dove rilassarsi e far giocare i bambini, avere attività commerciali, alimentari, parrucchieria, centro sociale con spazi culturali e ambulatorio medico".