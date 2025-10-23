Quartieri al voto, per ora nessun accorpamento

Non ci sarà nessun accorpamento tra i quartieri di San Benedetto prima del voto. È questa la decisione emersa durante la riunione che si è svolta martedì pomeriggio in sala consiliare, alla presenza dei presidenti dei sedici comitati cittadini ancora in carica. L’appuntamento, convocato per definire il calendario e le modalità del rinnovo, ha anche confermato che l’attuale suddivisione territoriale resterà invariata almeno fino al prossimo Election Day. Le elezioni si terranno sabato 13 e domenica 14 dicembre e serviranno a rinnovare tutti i direttivi dei comitati di quartiere. Il quorum minimo di validità è stato fissato al 5% degli aventi diritto, come previsto dal regolamento comunale. Entro il 13 novembre dovranno essere convocate le assemblee di ogni zona, che avranno il compito di nominare tre persone incaricate di gestire le operazioni elettorali. Durante l’incontro si è tornati a discutere dell’ipotesi di ridurre il numero dei quartieri, oggi sedici, attraverso la fusione di quelli più piccoli o meno popolati. Tuttavia, l’amministrazione comunale ha chiarito che nessuna modifica entrerà in vigore prima del voto, preferendo mantenere il quadro attuale per garantire trasparenza e continuità al processo elettivo. La città resterà quindi suddivisa nei sedici comitati attivi: Agraria, Europa, Mare, Marina di sotto, Ponterotto, Ragnola, San Filippo Neri, Santa Lucia, Albula centro, Fosso dei Galli, Marina centro, Paese Alto, Porto d’Ascoli centro, Salaria, Sant’Antonio da Padova e Sentina.

Emidio Lattanzi