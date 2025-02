"Non voglio alimentare polemiche, ma quanto detto da Traini mi stupisce: questa amministrazione è arrivata a quasi 17 chilometri di asfalti rifatti". È così che il vicesindaco Tonino Capriotti replica all’attacco del consigliere FdI: questi, alcuni giorni fa, aveva fatto notare lo stato di ammaloramento di diverse strade di Porto d’Ascoli, alcune delle quali vere e proprie arterie di traffico. "Se parliamo di via Piave e via Pasubio, i lavori di riasfaltatura partiranno a marzo – continua l’assessore – e così anche per Contrada Sgariglia, che inizieranno in primavera".

Capriotti quindi fornisce una panoramica delle strade in cui l’amministrazione è già intervenuta nei tre anni passati: nella lista vanno annoverate via Pizzi, via Golgi, via Forlanini, via La Malfa, alcuni tratti di viale dello Sport, via Colleoni – nel tratto che va da via Mare a via Buglione – via Santa Lucia, via Madonna della Pietà, via Conquiste, via Leopardi, via Marsala, via Monte San Michele, via Sgambati, via Toscana, via Torino, via Carducci, via Asiago, una porzione di via Tonale, via Galilei, via Dolomiti, via Dari, l’ingresso del molo sud, piazza Giorgini, una pezzo di via Carnia, via Formentini, via Colombo, via Del Correggio, via De Nicola, via Di Vittorio, via Del Lavoro, la piazzetta del mercatino in viale De Gasperi, tratti della corsia ovest di viale Trieste nonché via dei Mille.

La rimostranza quindi si era focalizzata sulla Statale 16, e in tal senso il vertice comunale fa presente che finora ne sono stati rifatti 1,5 chilometri. In totale, il tratto che passa per San Benedetto è di 7 chilometri. Questi lavori sono stati finanziati con un contributo di 1 milione concesso da Autostrade per l’Italia. "Traini merita attenzione, non solo in quanto persona corretta, ma anche perché conosce la situazione delle strade di San Benedetto, visto che l’ha amministrata. Quindi mi sarei aspettato una comprensione diversa: il nostro impegno è di intervenire su quante più strade possibili, anche e soprattutto a Porto d’Ascoli".

A parte la manutenzione ordinaria, il comune ha intenzione di mettere mano alla viabilità in un senso più ampio: una volta redatto il Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums) e il Biciplan, si dovrebbe provvedere ad un riassetto viario e all’aumento del parco ciclabile. Nel frattempo, sarebbe anche necessario riqualificare la pista che procede in parallelo al tracciato ferroviario di viale dello Sport, in tanti punti ammalorata per via delle radici delle piante.

Giuseppe Di Marco