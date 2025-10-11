Quasi 30 chili di hashish: arrestati due giovanissimi

Detenevano quasi trenta chili di hashish e altre sostanze stupefacenti in una abitazione a Porta Cappuccina, ad Ascoli. Per questo motivo agenti della squadra mobile della Questura hanno arrestato giovedì due giovanissimi ascolani, uno di 18 anni appena compiuti e l’altro di 19. Difesi rispettivamente dagli avvocati Massimo Comini e Alessio Giammarino, stamani compariranno davanti al gip del tribunale di Ascoli per l’udienza di convalida dell’arresto. Ieri mattina i due hanno ricevuto la visita dei due legali nel carcere di Marino del Tronto dove sono stati rinchiusi dai poliziotti, su disposizione del sostituto procuratore Cinzia Piccioni. Gli agenti tenevano i due d’occhio e non è sfuggito loro che avevano appena trasportato in un fondaco nel seminterrato di una abitazione a Borgo Solestà, nella disponibilità di uno dei due, di fatto residenti in altre zone della città.

All’interno i poliziotti hanno rinvenuto 28 chili e mezzo di hashish, 57 grammi di marijuana, 10 grammi di cocaina e 59 sigarette elettroniche, ognuna contenente un grammo di olio di cannabis. Materiale che è stato posto sotto sequestro. I due giovanissimi ascolani sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Marino. Le indagini proseguono per verificare se detenevano lo stupefacente per conto di terze persone o se si sarebbero occupati direttamente loro dello spaccio, fine per cui, secondo la magistratura, le sostanze erano destinate.

Peppe Ercoli