Ascoli
GIUSEPPE ERCOLI
Cronaca
Quasi 30 chili di hashish: arrestati due giovanissimi

Il blitz della polizia in un fondaco di Borgo Solestà

Il blitz della polizia in un fondaco di Borgo Solestà

Il blitz della polizia in un fondaco di Borgo Solestà

Detenevano quasi trenta chili di hashish e altre sostanze stupefacenti in una abitazione a Porta Cappuccina, ad Ascoli. Per questo motivo agenti della squadra mobile della Questura hanno arrestato giovedì due giovanissimi ascolani, uno di 18 anni appena compiuti e l’altro di 19. Difesi rispettivamente dagli avvocati Massimo Comini e Alessio Giammarino, stamani compariranno davanti al gip del tribunale di Ascoli per l’udienza di convalida dell’arresto. Ieri mattina i due hanno ricevuto la visita dei due legali nel carcere di Marino del Tronto dove sono stati rinchiusi dai poliziotti, su disposizione del sostituto procuratore Cinzia Piccioni. Gli agenti tenevano i due d’occhio e non è sfuggito loro che avevano appena trasportato in un fondaco nel seminterrato di una abitazione a Borgo Solestà, nella disponibilità di uno dei due, di fatto residenti in altre zone della città.

All’interno i poliziotti hanno rinvenuto 28 chili e mezzo di hashish, 57 grammi di marijuana, 10 grammi di cocaina e 59 sigarette elettroniche, ognuna contenente un grammo di olio di cannabis. Materiale che è stato posto sotto sequestro. I due giovanissimi ascolani sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Marino. Le indagini proseguono per verificare se detenevano lo stupefacente per conto di terze persone o se si sarebbero occupati direttamente loro dello spaccio, fine per cui, secondo la magistratura, le sostanze erano destinate.

Peppe Ercoli

© Riproduzione riservata

