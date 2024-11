Quasi mezzo milione di fondi per aiutare le famiglie ascolane

Ben 400.000 euro di aiuti economici alle famiglie per il pagamento degli affitti. La giunta comunale ha approvato questo importante intervento, totalmente finanziato con risorse proprie, che vuole rappresentare in maniera concreta la vicinanza dell’Amministrazione alla fascia di popolazione maggiormente in difficoltà e bisognosa di sostegno. "Un investimento poderoso – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – che si somma ai 200.000 euro messi in campo nei giorni scorsi per finanziare i buoni spesa. Mettere sul piatto ben 600.000 euro di fondi comunali per questi due interventi dimostra quanto la nostra Amministrazione sia attenta ai bisogni dei cittadini e alle dinamiche sociali in continua evoluzione, che rendono necessarie azioni concrete e tempestive per permettere a tutti di vivere con dignità". Per quanto riguarda proprio i Buoni Spesa ricordiamo che il contributo sarà variabile in base a Isee e nucleo familiare, andando da un minimo di 100 euro (un solo componente, fascia Isee da 5.000,01 a 12.000 euro) a un massimo di 300 euro (4 o più componenti, fascia Isee da 0 a 5.000 euro). Il contributo è incompatibile con la social card "Dedicata a te" e, pertanto, i nuclei familiari risultati beneficiari della stessa saranno automaticamente esclusi qualora presentino domanda per i buoni spesa. Le domande per i Buoni Spesa dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del giorno 30 novembre 2024. Il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni, ha poi aggiunto che il Bando per gli Affitti uscirà nei prossimi giorni e ha spiegato: "Siamo orgogliosi di essere riusciti a mettere in campo questo intervento, di rilevante portata economica: crediamo che investire per il benessere dei cittadini sia il modo migliorare per realizzare una comunità giusta e unita. Quello degli affitti è un tema di stretta attualità e con questo aiuto cerchiamo anche di evitare gli sfratti, così da rendere Ascoli una città sempre più solidale. Ringrazio l’ufficio dei Servizi sociali per la sua capacità di intercettare finanziamenti e fondi".