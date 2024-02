Quasi tre anni di lavori. Ecco la pena per il pusher

Pagherà con 2.000 ore di lavori di pubblica utilità la sua colpa. Questa la pena finale patteggiata ieri davanti al tribunale da un giovane ascolano arrestato dagli agenti del commissariato di San Benedetto lo scorso 19 dicembre quando lo sorpresero in possesso di un importante quantitativo di cocaina. L’uomo ha patteggiato la pena di due anni e otto mesi di reclusione che, in base alle procedure attuali, il giudice Domizia Proietti gli ha concesso di scontare con i lavori socialmente utili. Inoltre per tutta la durata della pena dovrà presentarsi tre volte alla settimana a firmare in Questura, pena l’aggravamento della misura se non dovesse ottemperare a questo obbligo. Quando lo hanno fermato, nei giorni precedenti le festività natalizie, la perquisizione personale a cui è stato sottoposto ha permesso ai poliziotti di rinvenire due dosi di sostanza stupefacente: gli agenti, però, non si sono limitati a perquisire la sua persona, ma hanno esteso il controllo alla sua abitazione a San Benedetto dove l’ascolano è domiciliato. Così sono stati rinvenuti e sequestrati quasi 90 grammi di cocaina in parte già confezionati, circa 25 grammi di marijuana e 20 grammi di hashish. Sempre nella stessa stanza, nelle vicinanze della droga, c’era un marsupio contenente la somma in contanti di 4.300 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio ritenuta provento della pregressa attività di spaccio, nonché due bilancini di precisione e ritagli in cellophane identici al materiale utilizzato per confezionare la dose rinvenuta nel corso della perquisizione personale.

Avendo accertato la flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti tra loro eterogenee e del materiale idoneo al confezionamento indicativo della destinazione a terzi, l’uomo è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari. Ieri ha avuto la sua pena da scontare. Le quattro pene sostitutive regolamentate dalla riforma Cartabia introdotte nel 2022 sono la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria, tutte affiancate dall’aggettivo ’sostitutivo’ fin dal titolo delle disposizioni ad esse dedicate. Nel motivarne l’introduzione nell’ambito della riforma che porta il suo nome, l’allora ministro della giustizia Marta Cartabia spiegò che riguardano condanne non superiore ai 4 anni di carcere con l’obiettivo di dare sollievo al sovraffollamento, insieme ad altre misure previste.