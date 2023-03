Quasi un milione per la parte storica del cimitero

Il comitato istituzionale del Sisma ha disposto per Cupra 900mila euro per la riparazione dei danni causati nella parte storica monumentale del cimitero. "Nel 2019, con fondi della Protezione civile facemmo una messa in sicurezza, per 70mila euro, puntellando le parti più critiche per consentire ai familiari di poter arrivare di fronte alle tombe dei propri cari – afferma il sindaco Alessio Piersimoni - E’ rimasta una zona sotterranea, dove ci sono diverse tombe. Con questi fondi riusciremo da un lato a fare la sistemazione definitiva laddove avevamo fatto la messa in sicurezza e poi andremo a riaprire quella parte di cimitero che è ancora chiusa dopo il terremoto del 2016. Siamo soddisfatti per questo nuovo finanziamento che ci consente di dare seguito a un’attenzione che abbiamo voluto dare da sempre anche al nostro luogo di riposo". Il finanziamento si aggiunge all’ampliamento dei loculi, i cui lavori sono già appaltati e anche al lavoro di sistemazione di alcune zone della parte centrale del cimitero che richiedono un restauro.