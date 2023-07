Quattrini a Sant’Agostino "Ecuba è dolore e vendetta"

Interprete straordinaria che solo una vita di dedizione al teatro può costruire, Paola Quattrini torna ad Ascoli con ‘Ecuba’ di Euripide, questa sera, alle 21.30, al chiostro di Sant’Agostino, nell’ambito della stagione di teatro classico del ‘Tau’ promossa dall’Amat in collaborazione con il Comune. Diretto e adattato da Livio Galassi, lo spettacolo – prodotto da ‘Generazioni spettacolari’ e che vede in scena anche Domenico Pantano, Sebastiano Colla, Nicolò Giacalone, Giorgia Guerra e Adele Masciello –, ripercorre la drammatica storia di Ecuba.

Quattrini, la sua è stata una vita dedita al teatro. Che cosa le ha dato e cosa le ha tolto questo mondo?

"Il teatro mi ha dato tantissimo, non mi ha tolto nulla. Mi ha solo aggiunto. Tutto quello che sono lo devo al teatro, è la mia vita. Gli accadimenti della mia vita sono legati ai riferimenti del teatro, avendo iniziato da bambina, a 4 anni. Sono ancora in forza e in energia e questo lo devo a questo lavoro per tutte le emozioni che mi trasmette".

Che spettacolo sarà quello che porterete in scena ad Ascoli?

"E’ stato tagliato perché dura un’ora e dieci minuti, è una messa in scena estiva, però molto fedele a quello che è. Dunque, anche se è stato tagliato, c’è tutto, ed è tutto molto chiaro. E’ un pugno nello stomaco ben concentrato, non diluito, un unico respiro di forti emozioni. E’ impressionante quanto Euripide sia moderno, attuale, perché ci sono molti riferimenti alla guerra, alla violenza sulle donne, alle cose che oggi ci fanno star male. Non è cambiato nulla. Ecuba è la madre di tutte le madri che perdono i loro figli, è la vendetta di cui ognuno vorrebbe servirsi per chetare in parte la sofferenza. Mi piace molto fare questo personaggio perché mi ha fatto conoscere delle note che non credevo di avere, non ho mai scavato così a fondo dentro di me, e mi ha fatto scoprire una voce nuova".

Ha lavorato con grandi registi e attori, fin da bambina. Come è cambiato, negli anni, il teatro?

"In peggio, purtroppo, la qualità è peggiore, perché un tempo il teatro lo faceva solo chi sapeva farlo. Adesso lo fanno e riscuotono successo anche quelli che non lo sanno fare, ma che con la televisione hanno avuto pubblicità. Perché esisti solo se fai televisione. Io appartengo al teatro".

Lorenza Cappelli