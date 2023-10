Quattro bellezze fermane vanno a caccia della finale

Dieci bellezze marchigiane, quattro delle quali fermane in trasferta in Calabria, dove da oggi cominciano le pre-finali nazionali di Miss Italia. A distanza di oltre un mese dall’elezione di Swami Morici come Miss Marche 2023, le altre modelle che avevano conseguito le fasce più importanti si trovano davanti lo scoglio più grosso, ma anche l’unico, tra loro e il sogno di vivere la finale che tornerà a casa, a Salsomaggiore. La nuova regina verrà proclamata il prossimo 11 novembre (si tornerà in tv?), intanto domenica verranno comunicati i nomi delle qualificate. Come detto il fermano cala un poker a Corigliano Rossano, risultando così la provincia più rappresentata delle Marche, quando si dice "un bel" biglietto da visita… Cercheranno di conquistare i giurati la sangiorgse Chiara Clementi (Miss Eleganza e Miss Social Marche), Veronica Governatori di Servigliano (Miss Cinema), Giordana Vannini (nella foto) e Mariasole Sbaffoni entrambe di Porto Sant’Elpidio e rispettivamente Miss Miluna e Miss Rocchetta. In Calabria sono ben 230 in totale le concorrenti, anche se 20 già in finale avendo vinto il titolo regionale, una regola del passato che è stata giustamente rispristinata. Le ragazze saranno valutate da una giuria composta dalla psicologa Vera Slepoj, la blogger Ida Galati e lo scrittore Roberto Emanuelli. Va ricordato che l’ultima fermana capace di approdare alla finale di Miss Italia è stata Angelica Marini di Porto Sant’Elpidio nell’edizione 2021. Tre anni prima invece l’indimenticato trionfo della montegiorgese Carlotta Maggiorana.