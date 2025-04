Quattro cantieri per le strutture del territorio

Quattro importanti cantieri sul territorio di Cupra Marittima per un totale di circa 3 milioni e 400 mila euro. Tre sono in uno stato avanzato dei lavori, il quarto è già appaltato e a breve dovrebbe partire.

Iniziamo da quest’ultimo: il quarto cantiere, che riguarda la strada delle Cupe che dal piazzale del cimitero scende sulla statale Adriatica all’altezza dell’area di servizio Beifyn. Valore del progetto 900 mila euro interamente finanziato con il Pnrr. Oltre alla sistemazione della strada è previsto un importante intervento per prevenire rischi idrogeologici e la realizzazione di un parcheggio, sul versante sud, al servizio di Marano.

Degli altri tre cantieri il più avanzato è quello dell’asilo nido nella zona nord del paese, in via delle Conchiglie. Valore dell’opera 900 mila euro. Oggi è previsto un summit tra ditta, direttore dei lavori e amministrazione comunale per capire se potrà essere rispettato il termine di fine lavori per il mese di settembre, in modo da renderlo subito operativo.

Vanno avanti spediti anche i lavori di restauro delle mura di Marano, 700 mila euro, di cui 500 della Regione e 200 mila del Comune. Iniziati da poco, ma si lavora alacremente nel cimitero storico, 900 mila euro del fondo per la ricostruzione.