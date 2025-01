Quattro ex sindaci a confronto per pensare il futuro della città

Domani i quattro sindaci che si sono susseguiti alla guida della città di Grottammare dal 1994 ad oggi si confronteranno presso la sala Kursaal in un’assemblea pubblica aperta a tutte le persone interessate, "sugli elementi di valore che hanno consentito la longevità e la riconosciuta qualità dell’esperienza di governo locale e sui possibili miglioramenti da mettere in atto per rafforzarne l’efficacia e lo slancio ideale" ha affermato Jonathan Chiappini (foto), capogruppo consiliare di Solidarietà e Partecipazione. L’occasione è data dal trentennale della prima affermazione elettorale del movimento e dall’avvio del lungo percorso politico che nel corso degli anni ha coinvolto a vari livelli e con diversi ruoli centinaia di cittadine e cittadini. L’incontro inizierà alle ore 18 e proseguirà nella fascia serale dopo un sobrio momento conviviale che verrà offerto a tutti i presenti. "Quello di venerdì lungi da essere concepito come momento di autocelebrazione – aggiunge il capogruppo Chappini - Grazie al contributo di Marco Bersani, noto attivista dei beni comuni, saggista ed esperto di municipalismo, vuole rappresentare un’occasione, aperta anche a realtà politiche ed amministrative esterne alla città, per condividere i percorsi e le azioni necessarie ad affrontare le difficoltà determinate da un quadro generale profondamente deteriorato negli ultimi decenni. Un quadro in cui la crisi del modello socio economico dominante con il suo strascico di guerre sanguinose per il dominio mondiale produce gravi ripercussioni anche nella dimensione locale. I drastici tagli alle finanze dei Comuni, la limitazione della loro autonomia, l’aumento delle povertà, la disgregazione sociale, il crollo della fiducia nella politica e disaffezione dalla partecipazione democratica, l’individualismo e il degrado culturale, rendono tutto più difficile".

Marcello Iezzi