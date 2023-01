Quattro liste in campo per le elezioni

In vista delle elezioni di Castel di Lama si profilano quattro liste. Quella del sindaco uscente Mauro Bochicchio, quella del gruppo denominato Castel di Lama 20.23, che vedrebbe candidato sindaco Tiziano Oddi, ex assessore della giunta Rossini e tra le file molte persone vicine all’ex sindaco Francesco Ruggieri, quella del centro destra forte anche del cambiamento nazionale che ha portato con larga maggioranza il centrodestra alla guida del Paese, con a capo Mauro Cori, che gli addetti ai lavori assicurano è pronta anche a strizzare l’occhio a Castel di Lama 20.23 e infine il Pd, in quest’ultimo i discorsi sono tutti aperti e il presunto candidato sindaco o è avvolto da una fitta nebbia, perché il partito da tempo è diviso: da una parte le vecchie forze che vogliono riappropriarsi del potere e dall’altra nuovi rappresentanti, che mostrano il desiderio di un profondo rinnovamento.