Commovente e piena di significato la consegna delle cittadinanza onoraria, la prima nella storia di Servigliano, allo scrittore Diego Zandel che ha vissuto per circa quattro mesi nel Campo profughi di Servigliano. L’associazione ‘Casa della Memoria’ all’ex stazione ferroviaria ha consegnato allo scrittore l’importante encomio. "Per me ricevere la cittadinanza di Servigliano è un grande onore – commenta Zandel –. Sono nato all’ospedale di Fermo, ho vissuto per circa 4 mesi nel Campo profughi di Servigliano con i miei genitori, prima del nostro trasferimento". Diego Zandel è stato un esule da Fiume, ma non ha mai perso occasione per tornare a visitare la sua Servigliano.

Alessio Carassai