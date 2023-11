Quattro minorenni afgani nascosti in un tir

Quattro ragazzi minorenni di nazionalità afgana sono stati intercettati a Monsampolo dopo aver fatto un viaggio da clandestini nascosti in un Tir. I giovani sono stati fermati e controllati da una pattuglia dei carabinieri e dopo aver provveduto a farli mangiare e bere e dopo le attività di routine, sono stati affidati ai servizi sociali del comune di Monsampolo. Un viaggio durato un giorno sul camion partito dalla Serbia e arrivato a Monsampolo per la consegna della merce in un’azienda del luogo. Durante le operazioni di scarico degli imballaggi sono stati scoperti dall’autista del Tir che ha dato l’allarme. I minorenni, sono tutti in buone condizioni fisiche. Ora dell’accaduto sono state informate le autorità competenti e nel frattempo sarà il comune di Monsampolo ad occuparsi del loro sostentamento. I giovani, probabilmente, erano in viaggio da molti giorni. Dall’Afghanistan avevano raggiunto con altri mezzi di fortuna la Serbia fino a decidere di nascondersi sul Tir che trasportava pneumatici, senza sapere per quale destinazione. Viaggi della speranza incontro a una vita migliore.