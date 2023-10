Quattro nuovi appartamenti al posto dell’ex mattatoio

Quattro appartamenti, a Rotella, sorgeranno al posto dell’ex mattatoio. Si tratta di un intervento molto importante, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Borraccini per porre rimedio all’emergenza abitativa sul territorio. I lavori hanno preso il via nei giorni scorsi, grazie ad un finanziamento di circa un milione di euro per l’edilizia sociale ottenuto dal Comune. "E’ cominciata la demolizione dell’ex mattatoio – conferma il sindaco –. Al suo posto, appunto, sorgerà una nuova e moderna struttura con quattro appartamenti che saranno messi a disposizione della comunità. Sarà un edificio ad alta efficienza energetica e a zero barriere architettoniche. Inoltre, con questo progetto verrà riqualificata l’intera zona. Oltre a questo edificio, sono previsti altri due interventi simili – conclude Giovanni Borraccini –, che andranno ad aumentare notevolmente la disponibilità abitativa su tutto il nostro comprensorio". Sempre a Rotella, sul fronte della manutenzione stradale, sono stati avviati i lavori in contrada Laura, in contrada Osteria e sulla strada per Castel di Croce. "Sono interventi diffusi su tutto il territorio – precisa il sindaco -, che consentono un netto miglioramento della transitabilità comunale".

m.p.