Quattro nuovi appartamenti per persone con disabilità

Un ulteriore passo in avanti per superare gli ostacoli che impediscono una vita normale e un futuro in autonomia alle persone con disabilità. E’ quanto compiuto dal Comune di Ascoli Piceno attraverso il progetto ‘Dopo di noi’, con l’obiettivo di assicurare una prospettiva futura autonoma nel caso in cui dovessero venire a mancare i genitori o i parenti più prossimi. Dopo il primo esperimento, che ha portato alla coabitazione in autonomia di tre ragazzi disabili in un’abitazione privata appositamente attrezzata con domotica e altri servizi, sono cominciati i lavori per quattro nuovi appartamenti situati all’interno della struttura della casa albergo Ferrucci a Borgo Solestà che potranno, una volta completati, andare ad ospitare complessivamente altri dieci ragazzi con disabilità, come spiega l’assessore ai servizi sociali, nonchè vicesindaco, Massimiliano Brugni. "La prima struttura venne inaugurata, in città, già nel Natale del 2022, dunque due anni fa – conferma Brugni –. Ora, con questi ulteriori appartamenti, potremo andare incontro alle esigenze di altre persone con disabilità. I lavori dovrebbero terminare nel giro di una sessantina di giorni. Poi, insieme all’Umea, individueremo coloro i quali avranno la possibilità di vivere all’interno di queste abitazioni. Teniamo molto al progetto ‘Dopo di noi’, perchè è indice dell’estrema sensibilità da parte dell’amministrazione comunale sulle tematiche legate alla disabilità. Inoltre, è una iniziativa importante anche sotto il profilo etico e a breve svilupperemo altre progettualità da destinare ai soggetti disabili che risiedono nel nostro territorio". Intanto, sempre a proposito di servizi sociali, il Comune ha pubblicato il bando che prevede l’erogazione di aiuti economici per 400mila euro a favore di quelle famiglie che hanno necessità di una mano per il pagamento degli affitti. La giunta ha approvato questo importante intervento, totalmente finanziato con risorse proprie, che vuole rappresentare in maniera concreta la vicinanza dell’amministrazione alla fascia di popolazione maggiormente in difficoltà e bisognosa di sostegno. "Siamo orgogliosi di essere riusciti a mettere in campo questo intervento, di rilevante portata economica – conclude Brugni –. Crediamo che investire per il benessere dei cittadini sia il modo migliorare per realizzare una comunità giusta e unita".

Matteo Porfiri