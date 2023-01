Quattro ore per raccontare la biblioteca di Fermo

Cosa succede quando un gruppo di scrittori, fotografi, youtuber e creativi si incontrano in una biblioteca come la Romolo Spezioli di Fermo per raccontarne in quattro ore le peculiarità e scovarne i tesori nascosti? È il progetto che si vivrà oggi pomeriggio, in biblioteca. Appuntamento dalle 14 alle 18 l’undicesima edizione di un concorso, ad iscrizione gratuita, rivolto a tutti gli appassionati di lettura, scrittura, fotografia e video che trascorreranno quelle ore tra gli scaffali per poi raccontare in forma di emozioni. Gli elaborati racconteranno la biblioteca e l’importanza che essa riveste per la comunità di riferimento, con una particolare attenzione al tema della creatività. Per i vincitori, la pubblicazione di un’antologia in eBook e buoni da utilizzare su StreetLib ed eReader offerti da MAB Marche. Informazioni: 0734284310.