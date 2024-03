Come nel libro ‘Piccole donne’: "Noi, famiglia di quattro sorelle vi raccontiamo la vita in rosa"

Ascoli, 8 marzo 2024 – Un medico, un’ingegnere, una musicista e una futura artista legate l’una con l’altra da un legame indissolubile: quello di sangue. Nella giornata internazionale della Donna la nostra attenzione va ad una famiglia ascolana, tutta (o quasi) al femminile. Infatti, a parte papà Luigi, professore di chitarra, a casa Travaglini le donne sono la maggioranza: a partire da mamma Maria Cristina, maestra a Folignano, ci sono infatti quattro sorelle, e una ’sorellina’ acquisita. Carlotta, Susanna, Lara e Caterina, insieme alla cagnolina Rory, ci raccontano la vita in una famiglia tutta al femminile come del libro ‘Piccole donne’ di Louisa May Alcott.

Carlotta, Susanna, Lara e Caterina Travaglini: quattro sorelle come 'Piccole donne'

Ragazze, come si vive in una casa di quasi solo donne?

"Ad oggi siamo divise, in realtà, fra Ascoli, dove la più piccola fa il liceo artistico, e il nord Italia, dove noi tre più grandi ci siamo spostate per motivi universitari ma poi abbiamo finito per rimanerci. Io, Carlotta, ho proseguito gli studi letterari e il conservatorio, Susanna medicina e Lara ingegneria. Però durante l’anno torniamo tutte a casa il più possibile per trascorrere più tempo tutti insieme. In città siamo sempre state bene, nella diversità delle nostre esperienze di vita. Era bello quando, la domenica, durante una passeggiata di famiglia in piazza, gli anziani ci fermavano sorridenti e chiedevano a mia madre ‘Signora, sono tutte sue?’".

Oggi è la giornata internazionale della Donna, una famiglia ‘tutta’ al femminile come la vive? La festeggiate?

"?I nostri vicini hanno sempre avuto in giardino dei bellissimi alberi di mimose che fiorivano a marzo. Mi ricordo che quando tornavamo a casa da scuola, dalla fermata dell’autobus alla via di casa, l’aria era pervasa dal loro profumo. Personalmente io associo l’8 marzo a questo ricordo e a questa sensazione. Non ricordo particolari festeggiamenti in famiglia per la festa della Donna, a parte i soliti auguri e abbracci; a casa nostra, di solito, qualche giorno prima si festeggia il mio compleanno, però era bello riportare una mimosa a casa proprio l’8, al rientro".

E invece, com’è stato crescere con tante sorelle?

"La nostra famiglia è sempre stata gioiosamente chiassosa, piena di risate e dinamica, ed è così che siamo rimasti negli anni, anche ora che gli adolescenti sono in minoranza. Adesso che siamo sparse per l’Italia continuiamo ad appoggiarci l’una sull’altra, a trascorrere del tempo insieme, confrontarci, ridere, videochiamarci, organizzare vacanze. A casa nostra non ci si annoia mai, non si ha mai la sensazione di essere soli ma sempre di avere un solido sostegno da tutte le altre. Quando ho iniziato l’università i primi tempi è stata dura, non tanto ambientarmi con corsi e nuove routine, ma vivere in una casa così silenziosa! I coinquilini non pareggeranno mai il calore di casa Travaglini, e ognuna di noi potrà portarne un po’ dovunque sarà".

E un fratello, vi è mancato?

"Penso che ognuna di noi avesse il sogno di avere un fratellino da bambina, ma siamo state felici così, anzi, forse anche più felici! Ognuna di noi è piena di interessi diversi dalle altre, quindi gli stimoli non mancano, e l’arrivo di Caterina, quando io che sono la più grande avevo già undici anni, ha riempito la nostra vita di gioia e di sorpresa" Della ‘sorella’ acquisita invece, cosa potete dirci? "Rory è come una sorella, l’abbiamo adottata da una famiglia che aveva avuto una cucciolata. Si chiama così come la protagonista della serie tv ‘Una mamma per amica’, perché è quello che vedevamo sempre insieme quando eravamo piccole".