Quattro tour sulla costa Il Fai e ’VistedaMare’

Quattro appuntamenti in altrettanti borghi della zona costiera Picena, da raggiungere prima in bicicletta e poi da visitare a piedi con aperture esclusive dei principali beni: è ‘Viste daMare – Fai tappa nel Piceno’, la nuova iniziativa proposta dal gruppo Fai giovani di San Benedetto in collaborazione con la Fiab. Si partirà domenica con il primo appuntamento ad Acquaviva, e si proseguirà il 7 maggio a Cupra il 21 maggio a Monsampolo e, infine, l’11 giugno a Monteprandone. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Ascoli, oltre che dei quattro Comuni coinvolti.

Ciascuna tappa, la domenica mattina, prevede un percorso in bicicletta (facoltativo) in gruppo, a cura della Fiab, con partenze dalla rotonda Salvo D’Acquisto di Porto d’Ascoli e dal monumento ‘Lavorare lavorare…’ sul lungomare nord di San Benedetto, della durata di circa due ore. Segue una visita guidata (a cura del Fai giovani) alle eccellenze storico-artistiche e culturali di ciascun borgo, alcune delle quali aperte appositamente per l’occasione e normalmente non visitabili, della durata di circa due ore. Completano ciascun appuntamento, assaggi con sconti nei ristoranti locali e altre aperture esclusive nel pomeriggio, per una giornata da vivere a tutto tondo nel borgo.

Per ogni passeggiata è previsto un contributo di 5 euro per gli iscritti Fai e di 8 euro per i non iscritti, ed è consigliata la prenotazione sul sito https:faiprenotazioni.fondoambiente.it fino a esaurimento posti.

"Il Gruppo Fai giovani di San Benedetto – dice il capogruppo Ilario Di Luca - propone per il secondo anno consecutivo quattro visite in quattro borghi differenti. Per capire le città è necessario esplorare il territorio e viceversa, e con queste iniziative, per la seconda volta, i giovani propongono, nel pieno stile Fai, di entrare dentro questi meccanismi per comprendere lo spazio nel quale viviamo, fatto di storia, arte e paesaggi. Il nostro territorio ha un disegno che rappresenta la nostra cultura". "La Fiab di San Benedetto – continua la presidente Paola Bruni –, associazione ambientalista che promuove l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed extraurbano, avendo a cuore anche il tema del cicloturismo, riconosce in questo progetto l’opportunità unica e preziosa di ammirare panorami collinari e costieri tipici del nostro territorio in modo sostenibile e salutare".

Info: 3475006575.

l.c.