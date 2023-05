Quegli stagionali che non ci sono più

Negli ultimi 3 anni il lavoro ha cambiato pelle. Dal Reddito di cittadinanza al Covid e allo stop per diverse attività, alla scoperta dello smart working da parte di molte aziende, sono molti i fattori che hanno concorso a una minore disponibilità di lavoratori per la stagione turistica: non ultimo quello relativo alla qualità della vita e al rifiuto sempre più frequente di contratti a nero e con una paga misera a fronte di parecchie ore lavorative. Con i voucher si tenta di invertire la tendenza.