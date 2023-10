"Quei camper che tolgono i posti alle auto"

Serpeggia un certo malumore tra i residenti nella sona sud di Porto D’Ascoli, sul proseguimento di via San Giacomo, ai confini con la zona Sentina. A ridosso della spiaggia vi è un parcheggio capace di accogliere 25 auto, compresi i posti riservati ai mezzi dei portatori di handicap. Accade invece, che i residenti si trovano il piazzale invaso da un ’muro’ di camper sul lato est. Dove ci sono 12 posto auto, uno riservato per handicap, sono tutti occupati da 8 camperisti, più un paio di caravan che sono andate a posteggiare sui parcheggi lato ovest. Insomma, il ’Largo vittime del terrorismo e delle stragi’, creato su via Fratelli Cervi, nelle immediate vicinanze dell’hotel Canguro, per tutto l’estate, ma ancora domenica scorsa era così, si è trasformato in un’area di sosta per camperisti a costo zero e nessuno dice nulla. "Non solo si sono impadroniti della maggior parte dei parcheggi della piazza adibita a soste per le auto – afferma un residente – ma hanno anche occupato gli stalli di sosta per i portatori di handicap e nessuno viene a controllare. Ormai è un fenomeno diffuso e che va avanti per tutta l’estate".

ma.ie.