Quei cartelli incompatibili tra corso Vittorio e via Palestro

Un bel dilemma. Se per caso vi siete trovati, vi trovate o vi troverete a percorrere in auto, o comunque alla guida di un qualunque mezzo, corso Vittorio Emanuele, giunti alla fine di una delle vie principali che conducono verso il centro storico, potrete andare un po’ in confusione osservando la segnaletica stradale posizionata sul lato destro. Poco prima di arrivare a ridosso del Battistero, esattamente all’angolo con via Palestro, i cartelli presenti indicano il senso unico verso destra e allo stesso tempo il divieto di accesso nella suddetta via. Quindi, quale sarebbe la scelta da prendere per rispettare appieno il codice della strada ed evitare di percorrere la strada contromano? Bella domanda. La situazione permane da svariati giorni e nessuno è ancora intervenuto per coprire o l’uno o l’altro cartello che di fatto indicano due comportamenti in assoluto contrasto tra loro da tenere alla guida. Entrambi campeggiano proprio attorno alla storica edicola votiva presente sulla facciata dell’ex palazzo Vescovile. "Risulta davvero sconcertante la compresenza di due segnali stradali fra loro incompatibili – commenta un residente –. Ad una prima e veloce vista sembrerebbe trattarsi di un allestimento ideato da ‘Striscia la Notizia’. Avevo già segnalato mesi fa questo tragicomico scenario anche ad un paio di vigili urbani incontrati casualmente sul posto ma, a quanto pare, la cosa non ha riscosso la dovuta attenzione. Forse sarebbe davvero il caso di attendere l’arrivo della troupe televisiva del noto programma televisivo per riscuotere probabilmente la giusta attenzione e visibilità".