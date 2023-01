Quei Cas per il sisma sono sospetti: a processo un uomo e tre donne

Di ben quattro processi riguardanti persone di Valle Castellana che avrebbero percepito il contributo di autonoma sistemazione senza averne diritto si è occupato ieri il collegio del tribunale di Ascoli. Il cosiddetto Cas è stato istituito dallo Stato a seguito delle scosse di terremoto che si sono ripetute da agosto 2016 a gennaio 2017. Si tratta di una somma di denaro destinata a chi a causa delle scosse telluriche che hanno sconquassato il centro Italia ha perso la casa principale. A chi ha voluto, sono state messe a disposizione le Sae, le case prefabbricate realizzate in varie zone terremotate; chi ha invece scelto di trovarsi casa autonomamente ha avuto la possibilità di attingere a questa sovvenzione statale. Ma sono tanti i casi sui quali ha indagato la Procura di Ascoli riguardanti soggetti che avrebbero falsamente dichiarato che quella danneggiata dal sisma era l’abitazione principale.

Secondo la magistratura si trattava invece magari di una seconda casa, utilizzata solo d’estate o in determinati periodi, ma non con quella continuità che caratterizza la residenza abituale di ogni persona. Proprio a Valle Castellana si sono concentrati tanti casi finiti all’attenzione della magistratura e sfociati in diversi processi. Quattro sono stati trattati ieri, con imputati un uomo e tre donne. C’è stata quindi la sfilata di testimoni chiamati davanti ai giudici del collegio a riferire se vedevano in paese queste persone abitualmente e non solo una volta ogni tanto. "Il problema è che Valle Castellana è composta da diverse frazioni, distanti una dall’altra anche diversi chilometri e quindi non è detto che ci si poteva incrociare sempre. Nella mia frazione siamo stabilmente presenti in sei sette famiglie" ha detto un testimone. A riferire i fatti anche la direttrice dell’ufficio postale e la fornaia del paese. "Sì, conosco questa persona, risiedeva lì anche se di tanto in tanto si assenta per andare ad assistere i figli malati che vivono in un’altra città" ha detto la direttrice. "Io vado anche casa casa a portare il pane nelle frazioni, ma magari qualcuno non mi sente e non esce in strada, così potrei non averlo visto, ma invece c’era" ha detto in sintesi. Qualche testimone comincia per altro ad infastidirsi. Come detto, sono tanti i processi a residenti di valle Castellana. "Ma a me chi mi rimborsa di tutti questi viaggi che sto facendo per venire a testimoniare continuamente?". Peppe Ercoli