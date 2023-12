Quel boato improvviso 9 anni fa

Era il 19 agosto 2014, un pomeriggio caldo e silenzioso ad Ascoli fino al momento in cui, intorno alle 14, il rumore forte di due aerei che sorvolavano a bassa quota scosse la città. Poi il boato: si erano scontrati. I due jet dell’Aeronautica militare erano partiti dalla base di Ghedi (Brescia) per un’esercitazione: nello scontro violentissimo fra i due velivoli morirono i capitani Valentini, Dotto, Palminteri e Franzese. Ci vollero giorni per recuperare i loro resti sparsi per le campagne. A loro memoria il 19 agosto 2015 il Comune di Venarotta ha fatto erigere un monumento. Un vasto incendio tenne impegnati per giorni i vigili del fuoco, con l’intervento di mezzi aerei per facilitare l’opera. E servirono settimane per trovare, catalogare e portare via la miriade di pezzi in cui l’aereo si ridusse a seguito dell’esplosione. Due le inchieste partite dopo l’incidente aereo, quella della Procura di Ascoli e quella della Procura militare. Un momento importante sono state le perizie assegnate dalla magistratura ascolana a due esperti del settore che inizialmente hanno individuato in cinque ufficiali della base di Ghedi presunte responsabilità in merito allo scontro che invece non veniva fatto ricadere sui piloti.

L’inchiesta della magistratura ascolana non è però giunta ad individuare colpe ben precise nei confronti di alcuno e da qui la richiesta di archiviazione firmata nel 2018 dall’allora procuratore capo di Ascoli Michele Renzo contro la quale si sono opposti i legali delle famiglie dei quattro piloti deceduti. Ebbero soddisfazione da parte del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Giuliana Filippello che dispose una nuova inchiesta. In particolare il gip, nel disporre un supplemento di indagine ordinò alla Procura di soffermarsi ulteriormente su tre aspetti dell’inchiesta che a suo avviso meritavano approfondimenti. Si trattava di verificare perché il sistema di anti collisione non funzionò a dovere, se il fatto che i due tornado fossero decollati dalla base di Ghedi in ordine inverso a quello stabilito inizialmente potesse aver inciso sulla collisione avvenuta sui cieli di Ascoli. Da approfondire anche il ruolo dei controllori di volo ed in particolare quello del mission commander. Nessun appunto venne invece mosso dal giudice al breefing che precedette il decollo di Freccia 11 e Freccia 21. L’inchiesta bis del neo procuratore Umberto Monti ha fatto finire sotto processo gli avieri Fabio Saccottelli e Bruno Di Tora per i quali ieri è giunta la sentenza assolutoria.

p.erc.