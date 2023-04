Quel cassonetto preda degli incivili in via Napoli

"Qui metti solo sfalci d’erba e fogliame" si legge sul fianco del cassonetto arancione. Come non detto. Non solo vi si getta di tutto, ma addirittura tronchi di piante morte fatte a pezzi. Questo accade in via Napoli, quartiere Bellosgaurdo Sgariglia di Grottammare, ai confini con San Benedetto. Inutili le raccomandazioni del Comune e principalmente della Picenambiente che si occupa del servizio. Comportamenti censurati dagli stessi residenti del Quartiere, che chiedono maggiori controlli, ma ben poco si può con persone che non hanno il senso del rispetto delle regole. Poco distante vi è un’area in cui da anni vi sono state lasciate macchine e attrezzature da cantiere, che stanno marcendo, unitamente a cumuli di rifiuti edili che andrebbero rimossi. Presenza che viene di frequentemente segnalata dai residenti e che riportiamo ancora una volta.