Quel post che commosse mezza Italia

"Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto". Questo annuncio fatto sui suoi profili social a giugno 2022 gettò nello sconforto i fan di Giovanni Allevi, sparsi in tutto il mondo. Il pianista e compositore ascolano da giorni lamentava forti mal di schiena e fu costretto così a fermarsi. "Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco" aggiunse nel post pubblicato, al quale allegò anche una foto in cui ha aveva "tradotto" in musica la parola mieloma. La famiglia gli è stata sempre vicino, lo ha sostenuto nel percorso terapeutico intrapreso. I miglioramenti ci sono stati e a confermarlo è stato l’annuncio dato a sorpresa da Amadeus il 27 novembre scorso intervenendo in diretta al Tg1: "Giovanni Allevi tornerà a suonare dal vivo a Sanremo, sarà sul palco dell’Ariston mercoledì 7 febbraio". Una liberazione. Nel frattempo il musicista ascolano ha lavorato al suo tour che prenderà il via venerdì, dopo la partecipazione di stasera a Sanremo. Toccherà anche le Marche, con l’appuntamento del "Piano Solo Tour" fissato per il 13 novembre prossimo, alle ore 21 al Teatro delle Muse di Ancona. Il via venerdì a Massa, poi a Parma il 12, Pescara (25), Brescia (27), Padova (29). A marzo Allevi sarà a Roma (3) e a Taranto (il 15 marzo). Il 12 aprile il pianista suonerà a Varese e il 27 a Milano. L’autunno prossimo tappe a Venezia, Bari, Milano, Bologna, Verona, Torino e Roma.

p. erc.