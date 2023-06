Quel rubinetto rotto da mesi al cimitero

Ci sono problemi che i Comuni non riescono a risolvere per mancanza di fondi e poi ci sono problemi che i Comuni, o meglio i suoi dipendenti, si ostinano a non risolvere anche se non costano nulla. Nel cimitero di San Benedetto, ingresso numero 4, seconda corsia, il tubo di scarico del lavandino si è scollegato, da oltre due mesi, ed il problema com’è stato risolto? Chiudendo il rubinetto dell’acqua e costringendo i visitatori ad approvvigionarsi dalla fontana esterna, anziché procedere alla riparazione. Una vergogna inenarrabile. Una situazione che sta producendo danni alla pavimentazione, poiché le persone, non accorgendosi che il tubo di scarico non è collegato alla rete fognante, svuota l’acqua putrida dei vasetti nel lavandino e il più delle volte rimangono con le scarpe in ammollo. Intanto il pavimento è completamente annerito. Il caso lo abbiamo segnalato un mese fa, dopo un ulteriore mese in cui si sono succedute le segnalazioni, ma nulla è stato ancora fatto. Repetita Iuvant, ma non vorremmo diventare seccanti, per cui, a questo punto, la questione la sottoponiamo al sindaco che probabilmente sa quali corde toccare per venire a capo di un problema dal costo vicino allo zero, ma sicuramente importante per chi deve fare riferimento a quella corsia del cimitero. Ricollegare lo scarico e riaprire l’erogazione dell’acqua. Elementare.