Quel sogno di Petrucci: "Vorrei una fabbrichetta..."

Lacrime e commozione per l’attuale sindaco Michele Franchi che oggi è riuscito a percorrere fino alla fine la strada tracciata dal suo compianto predecessore Aleandro Petrucci. Fu proprio sua l’idea di avviare un iter volto ad arrivare alla consegna della cittadinanza onoraria ai fratelli Diego e Andrea Della Valle dopo il grande gesto di generosità compiuto. Il primo vero intervento di ricostruzione avviato e portato a termine è stato proprio quello che vide l’inaugurazione del nuovo stabilimento Tod’s. "Siamo finalmente giunti al termine di un percorso sbloccato da una delibera di giunta del 2017 – spiega il primo cittadino –, per la serie meglio tardi che mai. In questo momento dobbiamo ricordare il sindaco Aleandro. La nostra comunità ci tiene in modo particolare a ringraziare Diego e Andrea Della Valle. Grazie al loro supporto non siamo diventati una cattedrale nel deserto. Aleandro scherzando disse che avrebbe voluto una ‘fabbrichetta’ per aiutare il nostro comune a rialzarsi. A voi va il ringraziamento di cuore per quello che avete fatto per questo territorio. C’è sempre stata una grande mano e questo dimostra che queste zone possono rialzarsi soprattutto grazie al lavoro. Tengo a dire grazie anche a tutte le realtà di Arquata che hanno lavorato tanto in questi periodi. È fondamentale essere qui in ricordo di qualcosa che purtroppo è avvenuto. Noi marchigiani siamo stati bravi a fare quello che ci riesce meglio: rimboccarci le maniche e rialzarci. Questa azienda ha aiutato tante famiglie e questo è andato a beneficio, oltre che nei confronti di Arquata, anche in favore dei territori vicini. Vogliamo ripartire insieme. Ognuno non può pensare soltanto al proprio orticello, ma bisogna unire le forze. Possiamo sconfiggere insieme questo sisma che non è riuscito a buttarci a terra. I Della Valle ci sono sempre stati e grazie a loro alcune famiglie sono rimaste. Questo ci ha permesso di combattere lo spopolamento. Questa è una cittadinanza che si doveva ritirare già un po’ di tempo fa".

A consegnare la chiave di Arquata e le pergamene è stata Anna, moglie del compianto Petrucci. "Vorrei aggiungere soltanto due parole. Aleandro aveva programmato da tempo questo conferimento e oggi sarebbe stato davvero molto felice di presiedere questa cerimonia. Ci sono indegnamente io al suo posto. Lui non c’è e lo farò, ma sicuramente sarà felice di quanto avvenuto". A chiudere la cerimonia è stato don Vinicio Albanesi con una benedizione.

mas.mar.