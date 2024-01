"Quel sottopasso nel degrado, troppi rischi di fare brutti incontri"

Il sottopasso ferroviario che da via Lombardia porta a via Ponza, fiancheggiando i palazzi circolari a ovest e il ristorante Palmino a est, alla maggior parte dei residenti fa paura. La voluminosa siepe di oleandri copre la visibilità su via Lombardia e attraversare il sottopasso, ai più che lo utilizzano per la comodità di poter andare da una parte all’altra della ferrovia, fa un certo timore. Si tratta di una via di comunicazione comoda, con tanto di marciapiede e corrimano che costeggia il fosso, ma è pur sempre un luogo appartato, dove vi sono state operazioni antidroga condotte dai carabinieri. Circa un anno fa i militari dell’arma arrestarono alcuni spacciatori che, appunto, si sentivano ’protetti’ dalla siepe e lontani da occhi indiscreti per portare a termine i loro traffici illeciti. Capita anche di incontrare qualcuno che vi si apparta per fare pipì o per portare il cane a fare bisogni senza la necessità di raccogliere le deiezioni. "Una volta attraversavo la ferrovia in quel sottopasso – ci racconta una residente – ma adesso faccio come la maggior parte delle persone che per passare dall’altra parte vanno nel sottopasso più a sud, quello che sbuca alle spalle del centro commerciale L’Orologio. Ci sentiamo più tranquilli, non corriamo il rischio di fare brutti incontri. Per mettere in sicurezza il sottopasso vicino al Palmino bisognerebbe potare i lecci sul fianco sud per una maggiore pulizia e poi abbassare a zero gli oleandri per consentire la visibilità sulla strada".

Si tratta di una siepe molto bella e vigorosa, ma le piante si potrebbero togliere e metterle in altra sede. Al posto degli oleandri, sempre per una questione di sicurezza, si dovrebbe mettere a dimora cespugli di piante tappezzanti sempreverdi, come ad esempio il rosmarino strisciante.

Marcello Iezzi