Quel tirocinio mai esistito. Ma intascavano i soldi

Un tirocinio mai esistito, un contratto di lavoro inventato e una sede operativa solo sulla carta. Ma i soldi, quelli veri, erano finiti dritti sui conti della Pandora Srls e della sua (fittizia) dipendente. La Corte dei conti ha condannato in solido al risarcimento di 16.325,47 euro, più rivalutazione e interessi, Giuseppe Cinesi, 66enne ascolano, amministratore unico della società, e Anastasia Maria Streltov, 27 anni, giovane moldava assunta per finta. A pagare erano state sia la Regione Marche, che aveva erogato 3mila euro per un tirocinio mai svolto, sia l’Inps, che aveva concesso 13.325,47 euro di Cassa Integrazione Covid per un lavoro mai iniziato.

La storia inizia nel 2017 con la partecipazione della Pandora Srls a un bando regionale post-sisma per tirocini formativi destinati ai disoccupati. Tutto in regola sulla carta: orario, mansioni, perfino le competenze acquisite. Peccato che la Streltov, sentita dalla Guardia di Finanza, abbia candidamente ammesso di non aver mai fatto quel tirocinio, di non aver ricevuto l’indennità (versata su un conto intestato alla società) e di non ricordare nulla dell’attività dichiarata, che prevedeva l’elaborazione di strategie di marketing per mercati internazionali.

A rafforzare l’idea che quel tirocinio fosse solo una finzione, ci sono anche le testimonianze raccolte dalla Guardia di Finanza tra i professionisti che operavano nello stabile di via Pasubio 77, a San Benedetto, indicato come sede legale della Pandora. Alcuni hanno raccontato di aver visto la Streltov di tanto in tanto nella reception, intenta a leggere un libro scolastico con le cuffiette nelle orecchie, ma mai impegnata in attività lavorative o in interazioni con il titolare dell’azienda. Quanto al signor Cinesi, pare che frequentasse quell’indirizzo solo saltuariamente, e non risultano neppure uffici effettivamente utilizzati dalla società al suo interno.

Nemmeno il secondo atto ha retto alla prova dei fatti. Nel 2018, la giovane viene ’assunta’ con tanto di contratto a tempo indeterminato. Ciò permette alla Pandora di ottenere un contributo per l’assunzione pari al 50 per cento della retribuzione lorda, sempre nell’ambito dei fondi Fse. Ma anche stavolta le anomalie fioccano. La Streltov, secondo quanto verbalizzato, non sapeva nemmeno dove fossero gli uffici della Pandora, né conosceva il numero di telefono dell’azienda per cui, almeno formalmente, lavorava. Il colpo di scena? Arriva con la rendicontazione: estratti conto bancari falsificati, stipendi gonfiati o mai erogati. Quando Cinesi viene a sapere dell’indagine, restituisce in fretta 4mila euro alla Regione e rinuncia al saldo. Ma per la Corte, è la prova di una piena consapevolezza del raggiro.

Antonella Marchionni