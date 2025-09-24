Quel tratto di strada accanto al Del Duca: pericolo per chi ci passa

Le strade di Ascoli sono per la stragrande maggioranza disastrate e questo è sotto gli occhi di tutti; non solo quelle del centro, con la pavimentazione di varia natura, ma anche le strade dove è stato scelto l’asfalto che in una miriade di casi risulta spaccato rappresentando un disagio per chi vi transita in bici, a piedi, in moto e perfino in auto come nel caso di due avvallamenti attualmente presenti a corso Mazzini nel tratto iniziale che affianca la chiesta di sant’Agostino.

Situazione non dissimile da altre strade, come via Pretoriana, via dei Bonaparte, fra il Duomo e piazza della Viola. Sono tanti gli esempi che potremmo portare, di strade dissestate e che peggiorano quotidianamente, praticamente a vista d’occhio, anche, se non soprattutto, perché percorse da mezzi di pesanti nel loro quotidiano viavai coi tanti cantieri edili.

Da qualche giorno si segnala però una situazione di vero pericolo anche su una strada asfaltata in particolare quella che costeggia lo stadio del Duca, nel tratto dei famigerati pozzetti, fra il ponte tra la costruenda curva sud e la Tribuna Est Mazzone dell’impianto sportivo principale della città. Quei pozzetti fin dall’inizio hanno rappresentato un problema, molto profondi rispetto alla strada: in qualche modo è stata data una sistemata.

In questi giorni ne sta però praticamente crollando uno proprio all’inizio della tribuna Est Mazzone che ha creato una spaccatura fra la copertura del pozzetto e la strada. Un pericolo non indifferente per chi vi transita, soprattutto in moto o scooter, specie di notte, quando vederlo è quasi impossibile. E’ urgente intervenire.