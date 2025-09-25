"Quel tronco pericoloso. Serve un sopralluogo in via Botticelli"

In via Botticelli, l’ultima strada di San Benedetto ai confini con il territorio di Grottammare, a ovest della Ss16, ci sono due querce diventate gigantesche. Si trovano sulla scarpata superiore dell’incrocio che da un lato scende sulla Nazionale e dall’altro sale sulla collina. Sono alte una ventina di metri, poiché non hanno ricevuto manutenzione da moltissimi anni e ora i residenti hanno paura.

"Abbiamo potuto vedere che una delle due querce ha il tronco spaccato – afferma un abitante del luogo – Questa è la nostra sensazione, ma andrebbe fatto un sopralluogo per valutare la staticità delle piante che, senza dubbio, hanno bisogno di un intervento importante per metterle in sicurezza. Sotto quelle piante ci parcheggiamo sempre le macchine, poiché non abbiamo altri spazi dove metterle e in più, proprio in corrispondenza, ci sono i bidoni per la raccolta differenziata dove andiamo a depositare i rifiuti. Insomma quelle due enormi querce, allo stato attuale, rappresentano una preoccupazione giorno dopo giorno".

Al di la delle condizioni del tronco, si tratta di piante che hanno una chioma considerevole e necessita di una riduzione per evitare il rischio che anche un ramo possa staccarsi.