Sabato prossimo al Teatro delle Energie di Grottammare, alle 21.15 andrà in scena ’Quella carezza dei New Trolls’, un fantastico viaggio in cui parole, suoni e immagini racconteranno la storia di uno dei gruppi italiani più importanti, influenti ed innovativi di sempre del panorama musicale italiano e non solo. Due ore di aneddoti, contributi video, ricordi e incredibili storie oltre a un repertorio di brani eseguiti live da un ispiratissimo gruppo di musicisti, che rivisiterà l’intero percorso artistico di un ensemble che oltre a esser stato beat, è stato in bilico tra il rock psichedelico, progressive e addirittura hard rock per terminare in un sopraffino pop melodico cantautorale. Biglietto 10 euro, prevendite abituali senza costi aggiuntivi, con le ultime disponibilità a Grottammare presso il Caffè Ramona e al Bar Spadino. A San Benedetto presso il LaborFoto Info 3356234568 e sui canali social ufficiali della Lido degli Aranci.