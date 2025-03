"Quella casa abbandonata è un pericolo"

Castel di Lama, casa abbandonata a rischio crollo a contrada Valentino. La denuncia di una residente. Annunziata Muscella torna a putare il dito sulle condizioni fatiscenti di un edificio confinante alla sua abitazione. "Non facciamo – dichiara – che si intervenga dopo la tragedia". Le polemiche e la richiesta di aiuto sono scattate dal terremoto del 2016, tanto che sul luogo è stato chiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco. "Non si può – dichiara la Muscella – vivere costantemente con il timore che un immobile pericolante e abbandonato possa crollare sulla propria abitazione né tantomeno subirne i danni". E’ così che trascorrono le giornate per Annunziata, con un pensiero costante, la paura che possa succedere qualcosa e soprattutto la preoccupazione per i danni arrecati alla propria casa. Muscella è la proprietaria di un’abitazione, che si trova nel borgo storico di contrada Valentino. "L’abitazione confinante – prosegue la signora – è stata danneggiata dagli eventi sismici dell’agosto del 2016, che hanno provocato la sfondamento della copertura in legno, dovuto alla presenza di infiltrazioni di acqua, di conseguenza è stato demolito il piano superiore dell’immobile e successivamente al terremoto del gennaio 2017 è stata posta una copertura in acciaio, situazione che comunque non evita l’infiltrazione delle acque. E’ stato anche demolito un edificio che copriva il passaggio pubblico esponendo ancora di più la casa fatiscente a intemperie e infiltrazioni. Ormai da anni, insiste a ridosso della mia casa un immobile palesemente abbandonato". A causa di questa condizione la signora Annunziata è costretta a fare i conti con notevoli infiltrazioni d’acqua che danneggiano le stanze della sua casa, all’interno c’è muffa, umidità, ma la cosa peggiore è la paura che, un giorno o l’altro, possa accadere l’irreparabile, che il muro a confine possa collassare.

Maria Grazia Lappa