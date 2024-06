"Quella passerella fatiscente, va messa subito in sicurezza"

"La passarella in legno che attraversa il torrente Rio Secco, del passaggio pedonale, che si snoda dalla popolosa frazione di Villa Sant’Antonio verso il centro commerciale ‘Città delle stelle’ è fatiscente: intervenite al più presto, prima che qualcuno si faccia male seriamente. Visto lo stato di degrado del legno crediamo che il ponte pedonale rappresenti un pericolo per la pubblica incolumità". E’ l’appello dei cittadini della frazione di Villa Sant’Antonio, che mettono in evidenza lo stato di incuria e abbandono in cui versa tutto il percorso pedonale, utilizzato per lo più da anziani e persone che non hanno l’auto per andare a fare spesa. Il sentiero è un percorso ad ostacoli, all’inizio ci imbatte con un’aiuola stracolma di bottiglie di plastica abbandonate al loro destino, a seguire è tutto un disastro, cartacce, mura del ponte imbrattate, ma la cosa che suscita particolare preoccupazione sono le tavole del piccolo ponte in legno saltate completamente e le balaustre completamente marce. Il legno del ponte è chiaramente usurato, cosa potrebbe accadere se le tavole sprofondassero improvvisamente al passaggio delle persone? Soprattutto di sera con il carico della spesa? Quel luogo, tra l’altro, rimane lontano dalle case e quindi sarebbe anche difficile chiedere aiuto. Quella stradella utilizzata come scorciatoia da tante persone, soprattutto ragazzi, era stata fortemente voluto dai residenti di Villa Sant’Antonio subito dopo l’inaugurazione del centro commerciale, anche per ovviare all’odioso fenomeno dell’attraversamento della ferrovia da parte di alcuni adolescenti che avevano fatto scattare l’allarme. Il percorso pedonale che dalla piazza vicino la chiesa di Sant’Antonio da Padova scende verso il fosso per poi risalire verso La Corte del Sole e proseguire verso il centro commerciale ogni giorno è percorso da tante persone, quindi è necessario intervenire al più presto. I lavori non devono interessare solo il ponte in legno, ma sarebbe auspicabile anche la potatura di alcuni arbusti. "Occorrono lavori di manutenzione straordinaria – chiedono i cittadini – interventi, che consistono innanzitutto nella completa sostituzione del camminamento in legno del ponte, ormai fatiscente, con nuovi materiali, ma è necessario anche il rifacimento di entrambe le balaustre, inoltre è auspicabile anche la pulizia dell’intero percorso e la potatura degli arbusti".

Maria Grazia Lappa