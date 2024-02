"Quella strada da anni nel degrado, intervenite"

Un vero e proprio appello, quello lanciato da alcuni lettori al Comune di Roccafluvione affinchè venga risolta una volta per tutte la situazione di degrado lungo la strada che porta alla piccola frazione di Colleiano. Una località molto suggestiva, che si trova a 644 metri d’altezza e da dove, in alcune giornate, si riesce a vedere anche il mare. Sono anni, infatti, che lungo questa strada insiste una discarica abusiva, dove l’inciviltà regna sovrana e dove le persone, sia residenti che non, abbandonano praticamente di tutto, soprattutto rifiuti ingombranti. Vi è anche un cartello di divieto di discarica, ma ci si chiede se questo abbia un senso, visto che i controlli sono assenti. "Il paesaggio – scrive una lettrice – è messo a repentaglio da chi non conosce le parole come decoro e igiene. Nel 2019 Colleiano fu inserita nel progetto ‘Omaggio al paesaggio’. Lungo la stessa strada c’è anche una storica fontana che viene citata anche nel libro della Ciip ‘Fonti storiche’, a cura di Marco Corradi". "Oggi – si legge nel libro –, la fontana è ricca di un’acqua leggera e buona tanto che molte persone la imbottigliano. Anche i ciclisti si fermano a dissetarsi in quanto il luogo fa parte di percorsi e itinerari ciclabili". Peccato, però, che la stessa fontana sia ormai lasciata all’abbandono, piena di sporcizie e da qualcuno presa anche come orinatoio. "Pertanto – conclude la lettrice –, questo monumento andrebbe sanificato e restaurato a beneficio della salute e del verde".

Matteo Porfiri