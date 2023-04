"Quella strada è pericolosa" Proteste a Monsampolo

"A passare con la macchina, sembra che ci siano le montagne russe. Le radici delle piante, inoltre i rami si estendono sulla careggiata, l’asfalto e la strada sono completamente dissestate e si rischia di cadere o di fare danni ai mezzi". A puntare il dito su questa situazione, piuttosto difficile, sono i residenti di via Petrarca e di contrada Pretarolo e Comunanza, nel territorio del comune di Monsampolo. "Siamo esasperati – sbottano – ogni giorno siamo costretti a transitare su questa strada piena di avvallamenti e buche e di arbusti, che occupano la carreggiata su una strada già stretta. La situazione è diventata insostenibile. Puntiamo il dito anche sui tombini e le griglie di raccolta delle acque, posti sulla carreggiata destra, per chi sale verso il paese, secondo il nostro punto di vista sono molto pericolosi, chiediamo che si intervenga al più presto per ripristinare le minime condizioni di sicurezza. In alcuni casi su queste griglie, si sono create buche profonde più di 15-20 centimetri, una situazione molto pericolosa, soprattutto per chi viaggia a bordo di motocicli. Da tempo abbiamo fatto diverse segnalazioni al sindaco, ai vigili urbani e all’architetto del Comune, ma la situazione è rimasta pressoché immutata. Da premettere che era stato proprio il primo cittadino quando ha installato il semaforo nell’intersezione tra via Salaria e via Colombo a dire: ‘Mettiamoci sulla buona strada. La sicurezza stradale non è un optional’. Noi lo prendiamo alla lettera: la sicurezza della strada non è un optional è fondamentale. Questa strada così com’è non è sicura e non è percorribile e quindi ci aspettiamo che l’amministrazione comunale intervenga al più presto per ripristinare le minime condizioni di sicurezza. Si rischia di cadere giù con la pioggia o il vento e magari di fare del male a qualcuno".

Maria Grazia Lappa