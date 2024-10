Quell’armadio della fibra in mezzo al marciapiede

E’ normale posizionare un armadio della fibra telefonica nel bel mezzo di un marciapiede, insieme ad un palo dell’illuminazione pubblica? E’ quanto chiedono i residenti di Borgo Solestà che si trovano a transitare nel marciapiede all’incrocio fra via Argenti e via Pio Semproni, dove è alla fase conclusiva la ristrutturazione di un immobile. Chi transita sul marciapiede di sinistra di via Argenti e, giunto all’angolo con via Semproni, svolta a sinistra si ritrova immediatamente di fronte al palo dell’illuminazione pubblica e quindi di un armadio della compagnia telefonica Telecom dedicato alla fibra. La fresca pavimentazione lascia supporre che entrambi siano stati posizionati in quel punto molto di recente creando disagi al transito dei pedoni, ma anche a quello delle mamme che spingono carrozzine con bambini e a chi purtroppo è costretto a muoversi sulla sedia a rotelle. Insomma, qualcosa non torna e c‘è da capire perché un armadio telefonico che generalmente si vede appoggiato alle pareti di palazzi, si trova invece nel bel mezzo di un marciapiede. Di fatto non rendendolo non più fruibile al passeggio, specie per le categorie più deboli.

p. erc.