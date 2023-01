Quelle fermate del bus deturpate dai vandali: orari illeggibili

Il decoro cittadino passa anche attraverso le piccole cose. Ormai la mania di "scarabocchiare" con vernici e pennarelli i muri, i cartelli stradali, pensiline, pali dell’illuminazione pubblica, cartelli informativi e turistici, purtroppo, è diffusa. Da non confondere con quelle dei graffitari che realizzano vere e proprie opere d’arte, in luoghi designati. In zona S. Filippo Neri, come ci documenta un cittadino attento, sono state tappezzate di scritte anche le piccole bacheche, dove ci sono gli orari delle corse degli autobus delle linee urbane ed extraurbane. Sono scritte vecchie. "La Start s’impegni ad un controllo su tutto il territorio – scrive il nostro lettore – Questa è anche una brutta immagine turistica per la nostra città, oltre che a rendere illeggibile gli orari delle corse, alle persone che ancora usano i mezzi pubblici". Nella stessa comunicazione il nostro interlocutore invita i Comitati di quartiere a una maggiore attenzione sul territorio.