"Quelle proteste in Iran ci fanno riflettere" I ragazzi: ci stringiamo ai nostri coetanei

Da alcuni mesi in Iran ci sono aspre proteste contro il regime teocratico, in prima linea ci sono le donne e soprattutto i giovani: ragazzi e ragazze che frequentano l’università o altre scuole. Probabilmente i giovani, attraverso i social media, hanno conosciuto lo stile di vita occidentale ed apprezzato soprattutto la libertà con cui in altri paesi decidono di vestirsi e di vivere in generale. Gli adulti si chiedono "cosa ne pensiamo o cosa proviamo noi adolescenti" nell’assistere a questo delicato momento storico dove ci sono guerre e proteste che per i partecipanti finiscono spesso in modo drammatico? Ci sentiamo sempre più insicuri a scuola e nella vita di tutti i giorni anche se, apparentemente, sembra che nulla ci tocchi. A scuola abbiamo preso consapevolezza del vantaggio di vivere in un paese democratico dove spesso ti dimentichi di poter fare scelte senza costrizioni. Infatti noi ragazzi non abbiamo bisogno di protestare per poterci vestire come ci pare e per godere delle libertà fondamentali; le ragazze possono indossare il vestito che piace, uscire quando vogliono e andare a scuola per scegliere il loro futuro. Per noi tutto ciò è scontato mentre non lo è per i giovani di altri Paesi con sistemi di potere non democratici o che lo sono solo nella forma. Probabilmente anche noi saremmo andati in piazza se avessimo avuto gli stessi problemi. Intanto ci stringiamo idealmente non solo ai nostri coetanei iraniani ma anche a tutti coloro che lottano per la libertà e per la pace e ci proponiamo di impegnarci in attività di cittadinanza attiva per i diritti in tutta la Terra.