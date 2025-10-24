"Quelle querce sono da mettere in sicurezza"

Le grandi querce che si trovano all’incrocio di via Botticelli, zona nord di San Benedetto, a ovest della statale Adriatica nel quartiere San Filippo Neri, preoccupano sempre più i residenti. Da alcuni anni fanno pressioni sul Comune affinché venga eseguita la manutenzione e la valutazione statica delle piante, ma nessuno si occupa del caso che potrebbe procurare danni rilevanti ai beni mobili e immobili e mettere in pericolo la sicurezza di abitanti e passanti. Ora del caso sono stati interessati i carabinieri forestali della compagnia di San Benedetto.

"Sono stanchi di sopportarmi negli uffici comunali, dove mi sono recata decine di volte per sollecitare la riduzione della chioma delle due querce – racconta una residente – Continuano a ripetere che quelle piante hanno un padrone poiché pur trovandosi sulla scarpata, il terreno appartiene al privato. Quel privato, però, non si sa chi è. Forse gli eredi di un costruttore edile che edificò la casa a fianco. Di fatto, però, il Comune non sta facendo nulla per la nostra sicurezza".

Del caso si è occupato anche il nostro giornale e di recente abbiamo fatto un nuovo incontro su invito dei cittadini. "L’anno scorso, durante un temporale con raffiche di vento, si è staccato un grosso ramo che è caduto sull’auto di un residente causando danni per 2.500 euro, che si è dovuto pagare da solo – aggiunge un’altra residente. Ora ci siamo rivolti ai carabinieri forestali, ma temiamo che, ancora una volta, il Comune possa fare orecchie da mercante.

Marcello Iezzi