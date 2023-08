Quelle strade dove l’erba è tagliata poco e male: le zone nel mirino

Inutile nasconderlo. Transitare nelle strade di Ascoli non è sempre facile, tutt’altro. In questa estate si sta riproponendo il problema della vegetazione a bordo strada che crea non pochi problemi alla visibilità degli automobilisti e al transito stesso delle auto, come accade per esempio lungo la circonvallazione all’altezza degli incroci semaforici per Valle Senzana e quello successivo per Santa Marta. Giusto una ’spuntatina’ è stata data recentemente alla chioma di un albero che copriva il semaforo, ma niente più tanto che la vegetazione è ancora rigogliosa, ma non in senso positivo. Sempre rimanendo su questa direttrice, si è molto ristretta la carreggiata all’ingresso del tunnel dietro la curva nord dello stadio Del Duca dove la vegetazione cresce a vista d’occhio (per non parlare del fondo stradale seriamente danneggiato). In qualche parte si è intervenuti, come a Bellavalle, ma con risultati che lasciano più di un dubbio sull’efficienza dell’intervento. Foto alla mano, residenti segnalano che sono stati lasciati molti residui secchi che pongono a rischio incendio la zona, come per altro già accaduto nel recente passato. Anche i canali di scolo si sono in parte riempiti di potature che in caso di pioggia creeranno un problema serio. Insomma si può e si deve fare di meglio e questo vale anche per molte altre zone della città dove la vegetazione a bordo strada è fuori controllo e ciò non va bene, né dal punto di vista della sicurezza di chi transita, né per l’immagine che viene data.