Quelli del servizio civile. Tutto pronto per la selezione. Ma le candidature sono in calo

La data della selezione per i candidati al Servizio civile universale nel Comune di Ascoli si avvicina: l’incontro è fissato per giovedì 27 marzo, alle 9 nella Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, in piazza del Popolo. I candidati, quindi, dovranno presentarsi alla selezione muniti di un documento di riconoscimento valido e, per chi ha presentato la domanda tramite modalità offline, anche della documentazione richiesta prima del colloquio, come indicato nella nota informativa allegata all’avviso di selezione sul sito del Comune. Non sono previste comunicazioni individuali, motivo per il quale la pubblicazione online varrà come notifica ufficiale e l’assenza, il giorno della selezione, comporterà l’esclusione dalla procedura, anche in caso di impedimenti per cause di forza maggiore.

Il Servizio Civile Universale torna centrale nei primi mesi dell’anno, e rappresenta un’esperienza di volontariato rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, nata per favorire la solidarietà, la partecipazione e l’inclusione sociale. L’iniziativa consente di operare in diversi ambiti: ambiente, assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e culturale, protezione civile, contribuendo alla crescita personale e professionale dei volontari. Nato come strumento di difesa della Patria con mezzi e attività non militari, il servizio civile ha subito un’evoluzione significativa con la sospensione della leva obbligatoria, diventando una scelta volontaria aperta ai giovani indipendentemente dal genere. Con l’introduzione del servizio civile universale nel 2018, l’obiettivo è stato quello di ampliare la partecipazione, con particolare attenzione ai giovani con minori opportunità.

Ad oggi, il numero di sedi attive è cresciuto nel tempo, passando, nelle Marche, da 390 nel 2015 a 837 nel 2022, ma ha registrato una leggera flessione a 774 nel 2023. Anche le posizioni disponibili hanno seguito un andamento simile, passando da 869 nel 2015 a 1.913 nel 2022, per poi scendere a 1.479 nel 2023. Il numero di candidature presentate ha invece registrato un calo significativo: nel 2015 erano 2.422, mentre nel 2023 sono state 1.825. Complessivamente, il totale delle candidature ricevute nella regione è stato di 31.232 nel 2015, con un picco di 70.644 nel 2022, per poi calare a 51.736 nel 2023. Questi dati evidenziano un interesse da parte dei giovani per il Servizio Civile, sebbene vi sia un divario tra il numero di candidature e i posti disponibili: parliamo infatti di oltre 300 candidature, in regione, escluse.

In particolare, il Comune di Ascoli ha presentato diversi progetti, per un totale di 34 posti suddivisi in ‘Ascoltiamoci 2025’ ‘Giovani Attivi 2025’ e ‘Riprendiamo il filo 6.0: cultura per l’inclusione’. Gli operatori volontari selezionati per il servizio civile universale 2025 inizieranno il loro percorso in diverse date, già stabilite dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, ovvero: il 28 maggio, il 30 giugno, il 30 luglio, il 9 settembre ed infine il 23 settembre 2025. Ogni ente coinvolto dovrà però informare tempestivamente i volontari sulla data di inizio del loro progetto. Tuttavia, in alcuni casi, l’avvio del servizio potrebbe subire delle modifiche: se il numero minimo di partecipanti richiesto per un progetto non venisse raggiunto subito, potrebbero infatti esserci subentri successivi o attivazioni posticipate. Una volta selezionati, i volontari firmeranno un contratto con il Dipartimento, che definirà i dettagli del servizio, compreso l’assegno mensile di 507,30 euro.

Ottavia Firmani