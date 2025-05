"Questa festa sia solo l’inizio"

"La Sambenedettese ha riportato entusiasmo vero". Lo afferma il giovane Davide Romani, senza giri di parole. La promozione in Serie C ha riportato al centro la squadra, ma anche un’intera comunità. "C’erano famiglie, ragazzi, gente che non andava allo stadio da anni. Questo significa che la squadra ha saputo coinvolgere tutti". Romani è soddisfatto, ma resta con i piedi per terra: "Ora bisogna pensare al prossimo passo. Questa rosa ha fatto un grande lavoro e mi auguro che venga confermata in gran parte. Sarebbe un errore smontarla". Infine, un commento chiaro: "Questa festa deve essere l’inizio, non un episodio isolato".