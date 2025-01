Questa mattina l’addio a Marcello ’Cecio’ Fiori

Contrariamente a quanto era stato annunciato ieri, la cerimonia funebre per l’ultimo saluto al 56enne Marcello Fiori, più conosciuto come ‘Cecio’, verrà celebrata questa mattina alle ore 11.45 e non alle 10.30, sempre nella chiesa di San Marcello nel quartiere di Pennile di Sotto.

La salma è stata trasportata ieri dall’agenzia fumebre La Funeraria dell’amico ed ex compagno di squadra Massimo Agostini, dall’ospedale Torrette di Ancona dove Marcello era stato ricoverato per accertamenti e dove poi è deceduto, fino alla camera ardente che è stata allestita proprio nella sagrestia della chiesa di San Marcello.

Persona molto conosciuta, Cecio era stato un talentuoso calciatore dell’Ascoli Primavera e grande tifoso bianconero tanto che sui social sono stati numerosi i messaggi di vicinanza e di affetto nei suoi confronti e verso i suoi familiari.

Ai figli Mattia e Luca, alla sorella Liana, ai fratello Franco e Fabrizio, e a tutta la famiglia Fiori, giungano le condoglianze della redazione ascolana de Il Resto del Carlino.