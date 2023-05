"Questa pioggia non basta Due anni da recuperare"

La carenza e il bisogno di acqua continua ad essere una necessità molto importante per la città di Ascoli e per tutto il territorio che si sviluppa dal mare alla montagna. A spiegare cosa sta accadendo, a livello climatico, nel Piceno è stato il professor Massimiliano Fazzini, meteorologo, nivologo e responsabile del gruppo nazionale di studio sui cambiamenti climatici di Sigea. "L’acqua non va assolutamente sprecata – spiega –, c’è urgente bisogno di infondere un’educazione che parta proprio dai bambini. C’è stato nelle nostre zone un periodo durato tra i 18 e i 24 mesi che è recentemente terminato di fatto tra novembre e dicembre 2022. Qui si è praticamente verificato per due anni circa un deficit molto importante che ha visto tra il 50 e il 70% in meno delle precipitazioni sul territorio. Quella che si è avuta è stata una piovosità in grado di manifestarsi ad un livello di subaridità. Sul litorale e nelle zone interne gli apporti sono stati molto bassi e questo ha creato non pochi problemi. Anche in montagna nelle zone dell’Appennino si sono avuti apporti simili dove non si è riusciti a superare i mille millimetri. A questo dobbiamo aggiungere una nevosità scarsa. E tutto questo non ha permesso ai bacini di rigenerarsi. In poche parole c’è stata e continua ad esserci carenza di acqua".

Riuscire ad avere numeri e dati estremamente significativi è stato possibile grazie alla possibilità di ricorrere allo Standardized precipitation index. Uno degli indicatori maggiormente utilizzati a livello internazionale per il monitoraggio della siccità (meteorologica, idrologica e agricola). È attraverso questo strumento che gli esperti del settore riescono ad esprimere la rarità di un evento siccitoso, inteso come deficit di precipitazione, riferito ad una determinata scala temporale.

"Lo Spi ha evidenziato caratteri di una moderata siccità del suolo in questa ventina mesi – prosegue –. Certo che se questi valori venissero confermati anche in futuro potrebbe delinearsi un nuovo clima arido che andrebbe a stravolgere le nostre vite. Dal gennaio 2023 comunque la situazione è cambiata molto e dalla seconda metà di aprile la pressione sull’Europa si è ristabilita. Oggi siamo ad un 20-25% di surplus che però non permette ancora di compensare la carenza degli ultimi due anni. Le falde montane infatti non si sono ancora ricaricate. Se facciamo caso ai fiumi, quando piove molto si alza il loro livello poi dopo appena un paio di giorni tornano ad essere aridi. E questo testimonia chiaramente che le sorgenti sono ancora in decifit. L’unico modo possibile per recuperare è avere due anni piovosi. Nell’altro caso invece se si dovessero riproporre altre 2-3 annualità di questo genere il cambiamento sarebbe drammatico".

mas.mar.