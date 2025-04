Questa sera don Chisciotte

Uno spettacolo, scoppiettante e trascinante dalla prima all’ultima battuta, la tragicommedia don Chisciotte. Il lavoro dell’arte di Stivalaccio teatro, è in scena questa sera alle 21.15, con l’interpretazione di Michele Mori e Marco Zoppello al Teatro della fiaba e della poesia di Montalto delle Marche per la stagione realizzata dal Comune e dall’Amat, con il contributo di Regione Marche e MiC. Giulio Pasquati, padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi, attiva e applaudita in tutta Europa tra il XVI e XVII secolo. Sono vivi per miracolo. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico. Dall’ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose.