Quest’anno 23 baby gruppi mascherati

Il programma del Carnevale delle scuole l’esibizione dei 23 gruppi mascherati divisi tra piazza Arringo e piazza del Popolo. Nella prima si esibiranno: alle 9,30, la quinta A a tempo pieno della primaria Malaspina con ‘Lu spesalizie’, alle 9,40 la quarta A a tempo normale della Malaspina con ‘Li mmasciate de lu puorche’, alle 9,50 la quarta B a tempo pieno della Malaspina con ‘Li ravviuole’, alle 10 la terza A tempo pieno della Malaspina con ‘Distinti istinti’, alle 10,10 la terza B tempo pieno della Malaspina con ‘Evoluti scaduti’, alle 10,20 le classi prime e quarte della primaria Sant’Agostino con ‘Sti frechì a la terra ghie fa fa lu sardarielle’, alle 10,30 le classi terze e quinte della Sant’Agostino con ‘C’è da sposta’ Sant’Agostì’, alle 10,40 l’infanzia di Villa Pigna con ‘Se te vuò scallà a lu metano non ce pensa’ – ginnastica tié da fa’’, alle 10,50 la quinta della primaria di via Speranza con ‘Un colore senza identità’, alle 11 le classi terza, quarta e quinta della primaria Falcone e Borsellino con ‘E’ scite tutte da qua’, alle 11,10 le classi prima, seconda, terza e quinta della primaria di San Domenico con ‘Se remagna… atturn a lu tavelì retunne!’, alle 11,30 tutte le classi delle medie Ceci e Cantalamessa con ‘C’è chi dice ekke, c’è chi dice loke, ma qua è tutte nu trasloche’. In piazza del Popolo, si esibirà per primo, alle 9,30, il gruppo degli Zanni (storica maschera carnascialesca) insieme ai bimbi dell’infanzia e della primaria di Acquasanta Terme. Poi, alle 9,40, la seconda A a tempo pieno della Malaspina con ‘La classe dei bonus’, alle 9,50 seconda A e terza A tempo normale della Malaspina con ‘S’è sbagghiate lu Carnevale’; alle 10 prima A e prima B tempo pieno della Malaspina con ‘Lu cirche de la Malaspina’, alle 10,10 la prima tempo normale della Malaspina con ‘Sand’Andonie pensace tu’, alle 10,20 le sezioni C1 e C2 dell’infanzia Malaspina con ‘Ce metteme in mostra… arefacetev l’uocchie’, alle 10,30 infanzia San Gaetano con ‘L’artista che è in te’, alle 10,40 terza A, terza B e quinta B della primaria di Villa Pigna con ‘Era mèggjie quann’era pegge’, alle 10,50 quinte classi della primaria San Serafino-Galiè con ‘Li bescie c’ha lu nase lunghe’, alle 11,10 le classi a tempo normale 2A, 2B, 4A e 4B e le classi a tempo pieno 4A, 4B, 5A e 5B con ‘A furia de scava’, l’Egitto è arrevate qua’, alle 11,30 tutte le classi delle sezioni A, B e C della media D’Azeglio con ‘Ascoli Piceno città delle 100 gru’. Altre classi, d’infanzia e nido, hanno invece deciso di mascherarsi a scuola dove riceveranno la visita di Re Carnevale.