Question time e accorpamento: ma la minoranza non ci sta

D’ora in avanti il question time verrà abbinato al consiglio comunale? L’idea è emersa in maggioranza, e l’opposizione non ci sta: per i consiglieri dell’altra parte dell’emiciclo, questo comporterebbe una ridotta capacità di approfondire i temi di volta in volta portati all’attenzione dell’assise. Niente è ancora stato deciso, e d’altro canto il prossimo question time dovrebbe svolgersi fra il 19 e il 24 febbraio. Invece il consiglio comunale di febbraio, inizialmente previsto per la fine del mese, dovrebbe slittare al 2 marzo, data la difficoltà di redigere la versione definitiva del bilancio previsionale. A tenere banco però è la faccenda del question time, momento in cui i rappresentanti eletti pongono appunto dei quesiti all’amministrazione comunale in merito ad argomenti di interesse pubblico.

L’appuntamento, espressamente previsto dal regolamento rivierasco, è stato rispolverato dall’attuale minoranza, che ne ha organizzati già due, fra metà dicembre e fine gennaio. In teoria dovrebbe tenersi ogni 15 giorni, ed è per questo che un’eventuale modifica al regolamento, per accorparlo al consiglio, non è ben vista dall’opposizione. Per molti di loro, se le disposizioni venissero cambiate in tal senso, allora si dovrebbero prevedere due distinti consigli comunali ogni mese, visto che in generale se ne fa uno ogni 30 giorni. Ufficialmente, la maggioranza non ha ancora proposto nulla in tal senso, ma risulta evidente che i confronti si sono fatti sempre più pesanti da sostenere. Dopo due anni di mandato, i toni fra le opposte parti si sono velocemente esacerbati: a testimoniarlo è stata, in ultimo, la commissione sanità andata in scena il 9 febbraio, conclusasi bruscamente e con urla e strascichi polemici irrisolti. Non che il consiglio sia nuovo a baruffe e contrasti di ogni tipo, ma l’impressione è che fra le due ali dell’emiciclo si sia innalzato un muro invalicabile. Nella commissione sanità, in particolare, la lite è stata propiziata da differenti visioni sul futuro dell’ospedale sambenedettese, e al diverbio ha partecipato anche il presidente Umberto Pasquali, coinvolto in un acceso battibecco con Giorgio De Vecchis. Nell’ultimo question time, invece, Luciana Barlocci ha protestato contro alcune affermazioni del vicesindaco Tonino Capriotti, che ha chiesto al presidente Fanini di far rispettare la durata degli interventi. Episodio che peraltro è finito sulla scrivania del Prefetto, al quale ha scritto la stessa Barlocci esortandolo a tutelare i suoi diritti di consigliera. Per la minoranza, le risposte dell’amministrazione appaiono perlopiù vaghe, motivo per il quale si è deciso di sfruttare il question time. Approvare un eventuale accorpamento al consiglio comunale sarebbe, in tal senso, come mettere una fila di mattoncini in più sul muro.

g.d.m.